В Башкирии с начала года поступило более 70 сообщений о пропаже детей

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, с начала 2026 года в Службу спасения поступило более 70 сообщений о пропаже ребенка. По данным экстренного ведомства, чаще всего дети теряются в городах, а вовсе не в лесу. А именно плутают по дворам, теряются в ТЦ или блуждают по дороге в школу.