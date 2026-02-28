В Башкирии с начала года поступило более 70 сообщений о пропаже детей

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, с начала 2026 года в Службу спасения поступило более 70 сообщений о пропаже ребенка. По данным экстренного ведомства, чаще всего дети теряются в городах, а вовсе не в лесу. А именно плутают по дворам, теряются в ТЦ или блуждают по дороге в школу.
Как отметили в госкомитете Башкирии по ЧС, если ребенок пропал, то ждать нельзя ни минуты. Необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 или обратиться в полицию по номеру 102.
Спасатели также пояснили, что нужно сообщить диспетчеру при звонке о пропаже ребенка:
— ФИО и возраст ребенка;
— есть ли проблемы со здоровьем (инвалидность, диабет, особенности развития);
— адрес или последнее известное место, где видели ребенка;
— приметы одежды, особые отметины (шрамы, родинки);
— дополнительные сведения: наличие телефона, деньги, с кем мог быть.
Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает: чем раньше поступил сигнал о пропаже ребенка, тем быстрее начнутся поиски.
— Не нужно ждать три дня — это миф. Сообщать о пропаже можно сразу, — пояснили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.
