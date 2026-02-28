Технический университет Молдовы (ТУМ) занимает первое место по списыванию среди студентов, а Государственный медицинский университет (ГМУ) — первое место по покупке дипломных и других академических работ. Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований.
Согласно результатам исследования, ТУМ также занял вторую позицию по практике покупки дипломных работ.
Документ основан на опросах студентов и анализе восприятия академической честности в высших учебных заведениях.
Напомним, что ректор Технического университета Молдовы (ТУМ) Виорел Бостан выразил готовность баллотироваться на третий срок (срок полномочий с 2016 года). Это стало возможным благодаря процессам слияния ТУМ с другими вузами, в частности, с Аграрным университетом Молдовы, а также кагульским универститетом, что может позволить обойти ограничения по количеству мандатов.
Надо только немного поменять Кодекс об образовании и, в таком случае, у нас будет беспрецедентный случай, когда одна и та же семья руководит государственным ВУЗом более 40 лет.
По словам экс-министра образования Корнелиу Поповича, проводимая нынешним Минобразования реформа, предусматривающая слияние ряда ВУЗов, является «действием, проводимой узкой заинтересованной группой, цель которой — захват собственности, накопленной ВУЗами за последние 80 лет».
И вот что интересно! Политех, оказывается лидер среди отечественных вузов, но не в сфере обрахования. а в области списывания и покупки дипломных работ. Может, именно это пеальный итог правления Виорела Бостана?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.
Социальные пособия можно получить на банковскую карту, в банкомате или на почте наличными — по выбору получателя (далее…).
Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.
На Молдэкспо перед 8 марта открылась традиционная выставка достижений индустрии красоты (далее…).
«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.
Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).