Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ

Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований.

Источник: Комсомольская правда

Технический университет Молдовы (ТУМ) занимает первое место по списыванию среди студентов, а Государственный медицинский университет (ГМУ) — первое место по покупке дипломных и других академических работ. Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований.

Согласно результатам исследования, ТУМ также занял вторую позицию по практике покупки дипломных работ.

Документ основан на опросах студентов и анализе восприятия академической честности в высших учебных заведениях.

Напомним, что ректор Технического университета Молдовы (ТУМ) Виорел Бостан выразил готовность баллотироваться на третий срок (срок полномочий с 2016 года). Это стало возможным благодаря процессам слияния ТУМ с другими вузами, в частности, с Аграрным университетом Молдовы, а также кагульским универститетом, что может позволить обойти ограничения по количеству мандатов.

Надо только немного поменять Кодекс об образовании и, в таком случае, у нас будет беспрецедентный случай, когда одна и та же семья руководит государственным ВУЗом более 40 лет.

По словам экс-министра образования Корнелиу Поповича, проводимая нынешним Минобразования реформа, предусматривающая слияние ряда ВУЗов, является «действием, проводимой узкой заинтересованной группой, цель которой — захват собственности, накопленной ВУЗами за последние 80 лет».

И вот что интересно! Политех, оказывается лидер среди отечественных вузов, но не в сфере обрахования. а в области списывания и покупки дипломных работ. Может, именно это пеальный итог правления Виорела Бостана?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.

Социальные пособия можно получить на банковскую карту, в банкомате или на почте наличными — по выбору получателя (далее…).

Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.

На Молдэкспо перед 8 марта открылась традиционная выставка достижений индустрии красоты (далее…).

«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.

Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).