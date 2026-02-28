Мрачный детектив на фоне улиц Петербурга: о чем второй сезон «Черного солнца»

— Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведет свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведет, — рассказал Чурсин.