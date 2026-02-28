Мрачный детектив на фоне улиц Петербурга: о чем второй сезон «Черного солнца»

1 марта состоится премьера второго сезона российского детективного сериала «Черное солнце». Что известно о продолжении проекта — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Петербургские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанное тело. Следователь Игорь Жук берет это дело, еще не подозревая, что это — не последняя жертва в череде кровавых убийств. В то же время капитан полиции Чагин сознается в другом убийстве. Жук пытается докопаться до истины, но как быть беспристрастным, если главный подозреваемый — твой бывший напарник?
В ролях:
Юрий Чурсин — Игорь Жук;Максим Стоянов — Евгений ЧагинЮрий Беляев — Седой;Александра Большакова — Нора Вознесенская;Виктория Корлякова — Габриэла Унгуряну;Полина Ватага — Машаи другие актеры.
Кто снимал:
Продюсеры — Тимур Вайнштейн, Вадим Островский, Владислав Сыч, Вадим Хорин и Александр Блохин;Режиссер — Евгений Милых;Оператор — Роман Белянский;Сценаристы — Александр Васютинский и Владимир Дьяченко;Композитор — Сергей Моисеенко;Художник-постановщик — Алиса Гагарина.
Что еще известно о втором сезоне.
Съемки второго сезона проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и Краснодарском каре. В продолжении сериала авторы углубляют драматическую составляющую и перестраивают отношения между ключевыми персонажами: бывшие напарники Жук и Чагин оказываются по разные стороны баррикад. Теперь любая ошибка может стать роковой, а доверие становится почти недостижимой роскошью.
Детективный сюжет развивается на фоне мрачных улиц Санкт-Петербурга, постоянно испытывая героев на прочность. Как подчеркивает Юрий Чурсин, его персонаж в продолжении истории находится в состоянии переосмысления, пытаясь обрести новые точки опоры.
— Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признается в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведет свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведет, — рассказал Чурсин.
Максим Стоянов, сыгравший Чагина, напомнил, что в конце прошлого сезона его персонаж окончательно уходит из полиции и находит себе новую профессию.
— Более того, в новом жизненном курсе не нашлось места для вредных привычек, которые остались теперь в прошлом. Однако одно событие все меняет и подводит к серьезным испытаниям, способным кардинально изменить все вокруг него и других, — добавил Стоянов.
