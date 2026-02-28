Российские футболистки тренируются в ОАЭ под шум ракетных ударов

Как рассказали сами футболистки, происходящее за окном их не пугает — все мысли только о предстоящей встрече с африканской командой. Девушки настроены решительно и уверены, что смогут обыграть соперниц. В пресс-службе РФС подтвердили, что тренировочный процесс идёт строго по графику, никаких изменений в расписании нет. Игра состоится сегодня, 28 февраля в Шардже.