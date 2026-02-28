Ричмонд
Стала известна дата похорон артиста и директора цирка Бориса Тезикова

Директор и худрук Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков умер в возрасте 65 лет.

Источник: Аргументы и факты

Директора и художественного руководителя Симферопольского государственного цирка Бориса Тезикова похоронят 3 марта, сообщила aif.ru председатель Комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Республики Крым Алла Пономаренко.

Напомним, о смерти Тезикова стало известно в субботу, 28 февраля. Всю свою жизнь он посвятил цирковому искусству и прошел путь от жонглера до директора цирка. Тезикову было 65 лет.

«Предварительная информация — во вторник, 3 марта», — ответила Пономаренко на соответствующий вопрос.

Тезиков пошел по стопам отца и закончил Московское цирковое училище. Около 25 лет он выступал в качестве жонглера, а позже занялся организационной деятельностью, в том числе работал в Мексике, сотрудничая с мировыми импресарио.

Последние 28 лет он возглавлял Симферопольский государственный цирк, которому присвоено имя его отца — Бориса Николаевича Тезикова.

Для знакомых и поклонников Бориса Тезина его кончина стала большой неожиданностью. Точная причина смерти пока не известна.

Ранее стало известно, что умерла «Снежная королева» Наталья Климова.

