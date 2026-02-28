Ричмонд
«Право сильного и наглого — опасный принцип»: В Совфеде призвали отреагировать на агрессию против Ирана

Сенатор Карасин призвал мировое сообщество осудить агрессию против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин призвал мировое сообщество осудить агрессию США и Израиля на Иран на фоне прошедших недавно переговоров Вашингтона и Тегерана.

«Мрачная весть о неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана болезненно ударила по надеждам о налаживании предсказуемых отношений в политически чувствительном регионе Ближнего Востока, да и в мире в целом», — написал политик.

По его словам, в этой ситуации должен незамедлительно сказать своё слово Совбез ООН. Сейчас тот самый момент, когда мир должен решительно осудить агрессию, подчеркнул он.

Карасин отметил, что право сильного и наглого — очень опасный принцип в мировых делах.

«Сегодня нам это было вновь подтверждено», — констатировал сенатор.

Как писал сайт KP.RU, МИД РФ выступил с осуждением заранее спланированного и неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН, нарушающего принципы и нормы международного права.

Франция потребовала срочного созыва Совбеза ООН в связи с обострением конфликта между США, Израилем и Ираном.

