Посольство России в Египте призвало россиян к осторожности

На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке посольство рекомендует соблюдать меры безопасности, особенно вблизи Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Египте сообщило о необходимости проявлять разумную осторожность гражданам страны, находящимся в Египте, особенно в районе Шарм-эш-Шейха, расположенного менее чем в 200 км от границы с Израилем. В дипмиссии призвали сохранять спокойствие и следить за предупреждениями египетских властей, выполняя их распоряжения.

Согласно заявлению Министерства гражданской авиации АРЕ от 28 февраля, воздушное пространство Египта открыто, а авиасообщение осуществляется в обычном режиме. Также возможно перенаправление рейсов, которые не могут приземлиться в других странах из-за военной напряженности. Посольство продолжает мониторинг ситуации и обещает публиковать актуальную информацию на своих ресурсах при необходимости.

28 февраля Иран провел ракетные атаки по Израилю, а также по военным объектам Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Серия ударов стала ответом на военные действия со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

