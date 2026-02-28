Посольство России в Египте призвало россиян к осторожности

Посольство России в Египте сообщило о необходимости проявлять разумную осторожность гражданам страны, находящимся в Египте, особенно в районе Шарм-эш-Шейха, расположенного менее чем в 200 км от границы с Израилем. В дипмиссии призвали сохранять спокойствие и следить за предупреждениями египетских властей, выполняя их распоряжения.