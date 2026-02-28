Ричмонд
Упрекнул девушку в тунеядстве: СК озвучил подробности кровавого убийства мужчины в Исилькульском районе

Стало известно, за что жительница Омской области зарезала сожителя матери.

Источник: Комсомольская правда

В День защитника Отечества в Исилькуле 20-летняя женщина напала с ножом на возлюбленного собственной матери. 28 февраля омское СУ СК раскрыло предварительную причину смертельного удара в сердце. По версии следствия, мужчина выразил фигурантке недовольство ее якобы тунеядством.

«Подвыпивший омич начал упрекать девушку в отсутствии работы. Причем сам он тоже нигде не трудоустроен. Задержанная ответила, что ухаживает за маленьким ребенком и вообще кормит его самого. Она поздравила мужчину с праздником и зарезала кухонным ножом во время застолья», — поделилось подробностями ведомство.

Напомним, ранее мы писали, что потерпевший скончался в больнице на следующий день после получения раны. Подозреваемой грозят 15 лет тюрьмы по статье «Убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Уголовное дело возбуждено в Омске после нападения стаи собак на мальчика.