Упрекнул девушку в тунеядстве: СК озвучил подробности кровавого убийства мужчины в Исилькульском районе

«Подвыпивший омич начал упрекать девушку в отсутствии работы. Причем сам он тоже нигде не трудоустроен. Задержанная ответила, что ухаживает за маленьким ребенком и вообще кормит его самого. Она поздравила мужчину с праздником и зарезала кухонным ножом во время застолья», — поделилось подробностями ведомство.