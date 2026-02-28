Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начнётся обязательная маркировка мяса и колбасы с 1 марта

Правительство РФ расширило перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке в системе «Честный знак». С 1 марта 2026 года в него включены мясо и колбасные изделия.

Источник: Life.ru

Как сообщили в пресс-службе кабмина, средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию в потребительской упаковке. Речь идёт о колбасе, субпродуктах, товарах из мяса птицы, а также о детском питании на мясной основе.

В правительстве подчеркнули, что решение направлено на сокращение незаконного оборота такой продукции. Маркировка позволит покупателям получать полную информацию о товаре и проверять его легальность через мобильное приложение «Честный знак».

Ранее Life.ru сообщал, что в России добавят маркировку на макароны, мёд и картошку быстрого приготовления. Ожидается, что маркировка поможет сократить незаконный оборот бакалейной продукции.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.