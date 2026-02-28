Атака иранского БПЛА по жилому небоскребу в Бахрейне попала на видео

В столице Бахрейна Манаме несколько жилых зданий подверглись атакам иранских беспилотников, на месте взрывов работают городские экстренные службы. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе МВД королевства.
— Несколько жилых зданий в Манаме подверглись атаке. (Сотрудники службы — прим. «ВМ») гражданской обороны продолжают тушение пожаров и оказывают помощь пострадавшим, — передает ведомство.
Ранее ракеты и беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота Военно-морских сил США, расположенного в Бахрейне. Также иранские военнослужащие атаковали военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем, которые находятся в ОАЭ и Кувейте. Позднее представители КСИР сообщили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана 27 февраля. До этого Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».