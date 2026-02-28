В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России с 1 марта собственники земельных участков будут обязаны уничтожать инвазивные (чужеродные) растения, прежде всего борщевик, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.