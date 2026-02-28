Ричмонд
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков

РИА Новости: в ГД предупредили россиян о новых обязанностях собственников земли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России с 1 марта собственники земельных участков будут обязаны уничтожать инвазивные (чужеродные) растения, прежде всего борщевик, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Собственники земельных участков с 1 марта будут обязаны уничтожать инвазивные растения, прежде всего борщевик», — сказал Кошелев.

По словам парламентария, при обнаружении зарослей выдается предписание, а за неисполнение назначается штраф, размер которого установят регионы.

«Перечень опасных растений также определят региональные власти РФ», — заключил он.