В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России с 1 марта собственники земельных участков будут обязаны уничтожать инвазивные (чужеродные) растения, прежде всего борщевик, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Собственники земельных участков с 1 марта будут обязаны уничтожать инвазивные растения, прежде всего борщевик», — сказал Кошелев.
По словам парламентария, при обнаружении зарослей выдается предписание, а за неисполнение назначается штраф, размер которого установят регионы.
«Перечень опасных растений также определят региональные власти РФ», — заключил он.