KUNA: 12 человек получили ранения при атаках Ирана на Кувейт

28 февраля ракеты и дроны КСИР нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота американских Военно-морских сил, расположенного в Бахрейне. Кроме того, иранские военнослужащие атаковали военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем, которые находятся в ОАЭ и Кувейте. Позднее представители КСИР объявили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.