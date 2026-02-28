KUNA: 12 человек получили ранения при атаках Ирана на Кувейт

Количество раненых граждан Кувейта в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории страны составило 12 человек. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщило местное агентство KUNA со ссылкой на Министерство здравоохранения.
— 12 человек доставлены в больницы в разных районах страны в результате событий, которые развиваются в регионе, — передает агентство.
28 февраля ракеты и дроны КСИР нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота американских Военно-морских сил, расположенного в Бахрейне. Кроме того, иранские военнослужащие атаковали военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем, которые находятся в ОАЭ и Кувейте. Позднее представители КСИР объявили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.
Позднее в столице Бахрейна Манаме несколько жилых зданий подверглись атакам иранских беспилотников.
По данным иранских военнослужащих, по меньшей мере 200 американских военных были убиты либо ранены в результате ответных ударов иранских войск по базам США.