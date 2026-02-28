Ричмонд
Ространснадзор начал проверку авиакомпании Azur air из-за нарушений

В деятельности Azur air выявлены нарушения прав пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Ространснадзор начал проверку авиакомпанию Azur air из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur air… по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика», — сообщили в ведомстве.

В Ростаранснадзоре отметил, что среди прочего были выявлены случаи систематических задержек рейсов и нарушения прав пассажиров (не предоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств).

В ведомстве подчеркнули, что целью проверки является всесторонняя оценка деятельности авиакомпании на соответствие требованиям федеральных авиационных правил.

В свою очередь в авиакомпрании заявили, что оказывают полное содействие авиационным властям РФ в рамках проводимой проверки.

«Авиакомпания находится в постоянном рабочем взаимодействии с регулятором и рассматривает любые проверки как стандартный элемент системы обеспечения безопасности и повышения качества операционной деятельности», — прокомментировали в авиакомпании.

Как писал сайт KP.RU, ранее Росавиация и Ространснадзор инициировали проверку компании «Ангара» после инцидента с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Ведомства намеревались выяснить, как выполнялись федеральные авиационные правила.