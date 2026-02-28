Ространснадзор начал проверку авиакомпании Azur air из-за нарушений

Ространснадзор начал проверку авиакомпанию Azur air из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur air… по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика», — сообщили в ведомстве.
В Ростаранснадзоре отметил, что среди прочего были выявлены случаи систематических задержек рейсов и нарушения прав пассажиров (не предоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств).
В ведомстве подчеркнули, что целью проверки является всесторонняя оценка деятельности авиакомпании на соответствие требованиям федеральных авиационных правил.
В свою очередь в авиакомпрании заявили, что оказывают полное содействие авиационным властям РФ в рамках проводимой проверки.
«Авиакомпания находится в постоянном рабочем взаимодействии с регулятором и рассматривает любые проверки как стандартный элемент системы обеспечения безопасности и повышения качества операционной деятельности», — прокомментировали в авиакомпании.
