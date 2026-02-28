Ричмонд
«В ожидании вылета пассажиры размещены в гостиницах». «Белавиа» сообщила о переносе рейса из Дубая в Минск

«Белавиа» сказала, что происходит с пассажирами перенесенного рейса Дубай-Минск.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» сообщила, что рейс из Дубая в Минск, запланированный на 28 февраля, переносится на 1 марта в связи с тем, что в ОАЭ объявлено о закрытии воздушного пространства.

В ожидании вылета пассажиры рейса Дубай-Минск размещены в гостиницах.

В «Белавиа» отметили, что ближайшие полеты из Минска в Дубай и обратно авиакомпания планирует выполнить на широкофюзеляжных самолетах А330−200. Задействовать такие самолеты хотят для того, вывезти пассажиров рейса, отмененного 1 марта.

Авиакомпания отметила, что за пассажирами остается выбор потребовать по месту приобретения билетов возврат стоимости билетов на отмененный рейс либо бесплатно перенести даты вылета.

«Белавиа» постоянно мониторит ситуацию в регионе и продолжит оперативно реагировать на ее изменения", — говорится в сообщении авиакомпании.

Актуальное расписание — на табло «Время вылета-прилета» на сайте «Белавиа».

Что касается рейса в Дубай 1 марта, то он отменен.

Кстати, в авиакомпании предупредили, что чартерный рейс в Катар Минск-Доха-Минск, запланированный на 1 марта, перенесен на 2 марта по согласованию с туроператором.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о вынужденной отмене рейсов в Тель-Авиа из Минска.

Кроме того, МИД Беларуси сделал заявление из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.