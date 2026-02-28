Иранский дрон попал в высотку в Бахрейне, опубликовано видео

В Сети появились кадры, как вечером 28 февраля иранский беспилотный летательный аппарат попадает в высотное здание в Бахрейне. Неподалеку находится военно-морская база США.
На обнародованном видео заметно, как дрон приближается к высотке и врезается в здание. После этого происходит мощный взрыв. Затем на месте попадания возникает пожар.
По данным МВД Бахрейна, несколько жилых зданий в столице королевства Манаме подверглись ударам, на местах происшествий работают спасательные службы.
«Несколько жилых зданий в Манаме подверглись атаке. [Сотрудники службы] гражданской обороны продолжают тушение пожаров и оказывают помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате пожара в районе Palm Jumeirah в Дубае в ОАЭ после падения обломков сбитой ракеты.