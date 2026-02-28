«Логика универсальна?» Дегтярёв призвал прибалтов объяснить позицию по бойкоту на фоне ударов по Ирану

Поводом для вопроса Дегтярёва стали ракетные удары, которые США и Израиль нанесли по иранской территории в субботу. Под обстрел попал в том числе Тегеран, есть сведения о разрушениях и пострадавших среди мирного населения. В ответ на это Иран атаковал военные объекты противника в регионе. Примечательно, что эскалация произошла сразу после женевских переговоров по ядерной программе Тегерана при посредничестве Омана.