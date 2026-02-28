Тела детей продолжают доставать из-под завалов школы на юге Ирана

28 февраля СМИ сообщили, что США разработали план нарастающих военных ударов по Ирану, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней. Также между ними будут паузы, во время которых американские военнослужащие перегруппируются и оценят боевые повреждения на территории Ирана.