Тела детей продолжают доставать из-под завалов школы на юге Ирана

В городе Минаб на юге Ирана экстренные службы в субботу, 28 февраля, продолжают доставать из-под завалов тела детей, погибших в результате удара американских и израильских войск по школе для девочек «Шаджре Тайиба».
По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, в Минабе погибли до 160 учениц этой школы.
— В ходе атаки сионистского режима на школу в городе Минаб погибли 150−160 наших девочек, и это большое преступление, — уточнил дипломат в беседе с агентством ISNA.
28 февраля СМИ сообщили, что США разработали план нарастающих военных ударов по Ирану, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней. Также между ними будут паузы, во время которых американские военнослужащие перегруппируются и оценят боевые повреждения на территории Ирана.
В тот же день в столице Бахрейна Манаме несколько жилых зданий подверглись атакам иранских беспилотников. Кроме того, в результате атаки Ирана на Кувейт пострадали 12 граждан страны — их доставили в больницы, расположенные в разных районах королевства.