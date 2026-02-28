Al Hadath: В Тегеране произошел мощный взрыв

Ранее стало известно о нанесении ракетного удара по городу Бушер в Иране, в котором расположена АЭС. По данным гостелерадиокомпания IRIВ, в Бушере на юге Ирана ракетами были атакованы два объекта. Также ракетным ударам подверглись города Урмия и Гармдаре, находящиеся на северо-западе страны.