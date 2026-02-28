Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Это произошло после нападения на Иран. Чс таким заявлением в интервью телеканалу Al Mayadeen выступил генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари.
«КСИР в настоящее время осуществляет блокировку Ормузского пролива после агрессии против Ирана», — сказал он.
После этого минтранс США указал судам на необходимость покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море.
Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». Десятки штурмовых самолётов ВВС США, базирующихся на объектах Ближнего Востока и авианосцах, наносят удары по системе безопасности Ирана, ядерным объектам и арсеналам баллистических ракет. Операция получила название «Рык льва».