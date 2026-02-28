Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Ормузский пролив заблокирован после агрессии против Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Это произошло после нападения на Иран. Чс таким заявлением в интервью телеканалу Al Mayadeen выступил генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари.

«КСИР в настоящее время осуществляет блокировку Ормузского пролива после агрессии против Ирана», — сказал он.

После этого минтранс США указал судам на необходимость покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». Десятки штурмовых самолётов ВВС США, базирующихся на объектах Ближнего Востока и авианосцах, наносят удары по системе безопасности Ирана, ядерным объектам и арсеналам баллистических ракет. Операция получила название «Рык льва».

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше