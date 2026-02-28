Кадыров рассказал о воссоединении братьев на базе университета спецназа

ГРОЗНЫЙ, 28 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился историей двух братьев, которые узнали о существовании друг друга на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, куда приехали в качестве добровольцев.
Он рассказал, что родители Дмитрия и Ярослава развелись более двадцати лет назад. Когда старшему брату было тринадцать лет, отец ушёл из семьи, в другом браке у него родился ещё один сын, о чем Дмитрий не знал. Ярослав, в свою очередь, рос, не имея информации о существовании родного брата.
«Факт родства стал полной неожиданностью для обоих. Они приехали в РУС как посторонние люди, а узнали друг друга уже как братья во время общения. Именно так. Без предварительных поисков и догадок — через обычный разговор и совпадения, которые невозможно было объяснить иначе», — рассказал глава республики в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что теперь братья будут служить вместе, выполняя поставленные задачи плечом к плечу. Он считает, что их объединила не только кровь, но и общий, самостоятельный выбор «служить стране и нести ответственность за это решение».
«Я от всей души желаю Дмитрию и Ярославу удачи в выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой! Мы искренне рады за них», — добавил Кадыров.