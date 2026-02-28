Кадыров рассказал о воссоединении братьев на базе университета спецназа

Он рассказал, что родители Дмитрия и Ярослава развелись более двадцати лет назад. Когда старшему брату было тринадцать лет, отец ушёл из семьи, в другом браке у него родился ещё один сын, о чем Дмитрий не знал. Ярослав, в свою очередь, рос, не имея информации о существовании родного брата.