Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары войск США и Израиля применил гиперзвуковую ракету «Фаттах». Об этом в субботу, 28 февраля, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары войск США и Израиля применил гиперзвуковую ракету «Фаттах». Об этом в субботу, 28 февраля, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

— Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах», — передает компания.

Fattah является самой современной и технологичной ракетой в вооружении КСИР, которую представили в июне 2023 года. Она обладает дальностью полета 1,4 тысячи километров и, согласно заявлениям Ирана, способна преодолевать все существующие системы противоракетной обороны.

28 февраля ракеты и беспилотники КСИР нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Также Тегеран атаковал военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем в ОАЭ и Кувейте. Позднее представители КСИР объявили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.

По данным иранских военнослужащих, в результате ударов по американским военным базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военных США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше