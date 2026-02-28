Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары войск США и Израиля применил гиперзвуковую ракету «Фаттах». Об этом в субботу, 28 февраля, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
— Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах», — передает компания.
Fattah является самой современной и технологичной ракетой в вооружении КСИР, которую представили в июне 2023 года. Она обладает дальностью полета 1,4 тысячи километров и, согласно заявлениям Ирана, способна преодолевать все существующие системы противоракетной обороны.
28 февраля ракеты и беспилотники КСИР нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Также Тегеран атаковал военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем в ОАЭ и Кувейте. Позднее представители КСИР объявили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.
По данным иранских военнослужащих, в результате ударов по американским военным базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военных США.