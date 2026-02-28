Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля

28 февраля ракеты и беспилотники КСИР нанесли «серьезные удары» по штабу пятого флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Также Тегеран атаковал военно-воздушную базу Аль-Удейд в Катаре и авиабазы Аль-Дафра и аль-Салем в ОАЭ и Кувейте. Позднее представители КСИР объявили о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.