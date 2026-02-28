12 человек пострадали в аэропорту Кувейта после прилета иранского дрона

Беспилотник ударил по международному аэропорту столицы страны Эль-Кувейта, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура. Об этом сообщила служба гражданской авиации Кувейта сообщила.
«Беспилотник ударил по международному аэропорту Кувейта, в результате чего работники получили легкие травмы, пассажирский терминал T1 — незначительные повреждения», — говорится в заявлении.
По данным местного агентства KUNA, в результате атаки на аэропорт пострадали 12 человек.
Как писал сайт KP.RU, 28 февраля в Сети появилось видео, как вечером в субботу иранский беспилотник попал в высотное здание в Бахрейне. Неподалеку находится военно-морская база США.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате пожара в районе Palm Jumeirah в Дубае в ОАЭ после падения обломков сбитой ракеты.