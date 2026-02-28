Атака США на Иран грозит остановкой экспорта ближневосточной нефти

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключает самого мрачного сценария. По его словам, активные боевые действия способны полностью перекрыть вывоз нефти с Ближнего Востока. Танкеры попросту не смогут безопасно проходить через зону конфликта.
«Подобное развитие событий приведет к остановке судоходства в Персидском заливе», — пояснил специалист РИА «Новости». Это грозит временным коллапсом на сырьевом рынке.
Масштабная операция вооружённых сил США стартовала в ночь на субботу. Чем дольше продлится противостояние, тем выше вероятность перебоев с топливом и роста цен на него по всему миру.
Ранее сообщалось, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Через него проходит примерно пятая часть мировой нефти. В самом узком месте его ширина составляет менее 40 км, что делает этот маршрут критически важным с точки зрения логистики. Ещё до блокировки нефтяные цены подскочили на 12%.
