Атака США на Иран грозит остановкой экспорта ближневосточной нефти

Ранее сообщалось, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Через него проходит примерно пятая часть мировой нефти. В самом узком месте его ширина составляет менее 40 км, что делает этот маршрут критически важным с точки зрения логистики. Ещё до блокировки нефтяные цены подскочили на 12%.