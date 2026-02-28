Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака США на Иран грозит остановкой экспорта ближневосточной нефти

Американская военная операция против Ирана может парализовать морскую логистику в регионе. Под ударом оказалась не только инфраструктура, но и глобальные поставки энергоносителей.

Источник: Life.ru

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключает самого мрачного сценария. По его словам, активные боевые действия способны полностью перекрыть вывоз нефти с Ближнего Востока. Танкеры попросту не смогут безопасно проходить через зону конфликта.

«Подобное развитие событий приведет к остановке судоходства в Персидском заливе», — пояснил специалист РИА «Новости». Это грозит временным коллапсом на сырьевом рынке.

Масштабная операция вооружённых сил США стартовала в ночь на субботу. Чем дольше продлится противостояние, тем выше вероятность перебоев с топливом и роста цен на него по всему миру.

Ранее сообщалось, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Через него проходит примерно пятая часть мировой нефти. В самом узком месте его ширина составляет менее 40 км, что делает этот маршрут критически важным с точки зрения логистики. Ещё до блокировки нефтяные цены подскочили на 12%.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше