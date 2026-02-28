Ричмонд
В Иране появились обновленные данные о количестве погибших от атак США и Израиля

Красный Полумесяц: В Иране более 200 человек погибли из-за атак США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 200 человек погибли и более 700 получили ранения в результате атак США и Израиля по 24 провинциям Ирана. Об этом сообщило иранское общество Красного Полумесяца. Его заявление приводит агентство Mehr.

«К настоящему момент 747 человек получил ранения, 201 погиб», — уточнила организация.

Отмечалось, что иранские спасатели зафиксировали попадания в 24 иранских провинциях из 31.

Как писал сайт KP.RU, днем 28 февраля Красный Полумесяц сообщил, что более 20 провинций Ирана подверглись атакам со стороны США и Израиля.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что количество погибших при ударе по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб на юге Ирана увеличилось до 85 человек. Здание учебного заведения практически полностью разрушено. Ранее сообщалось о десятках детей, остававшихся под завалами.

