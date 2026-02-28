Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина оценила судейство фигуриста Гуменника на Олимпиаде-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина в субботу, 28 февраля, заявила, что ей «не очень понятны» мнения о том, что российского фигуриста Петра Гуменника необъективно судили на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина в субботу, 28 февраля, заявила, что ей «не очень понятны» мнения о том, что российского фигуриста Петра Гуменника необъективно судили на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— Где-то могли чуть больше поставить, где-то чуть меньше. Так устроено судейство в фигурном катании. Откровенного убийства спортсмена я не увидела. Надо жить в реальности. А реальность такова, что медали у Гуменника нет, а хаять судейство — это в пользу бедных, — высказалась спортсменка в беседе с порталом «Советский спорт».

Гуменник завершил свое выступление на Олимпийских играх в мужском одиночном катании 14 февраля — он занял шестое место. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний россиянин набрал 271,21 балла. По словам олимпийской чемпионки по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель, спортсмен заслужил это место.

Позднее Петр Гуменник признался, что даже не предполагал, что столько людей будут за него болеть. Он обратил внимание на множество плакатов в его честь, а также на то, что люди скандировали его фамилию.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше