Буданов*: Россия согласилась с предоставлением Украине гарантий безопасности

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в субботу, 28 февраля, заявил, что во время переговоров российская делегация согласилась принять гарантии безопасности для Киева от США. Об этом сообщило местное агентство УНИАН.

— Что касается гарантий безопасности, на прошлых переговорах российская сторона прямо заявила, что готова принять гарантии, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, — высказался Буданов*.

Также он призвал прийти к компромиссу по территориальному вопросу, передает Lenta.ru.

26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по территориальному вопросу.

В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры между делегациями Вашингтона и Киева и куда также прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отказался комментировать прошедшие консультации.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

