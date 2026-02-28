Буданов*: Россия согласилась с предоставлением Украине гарантий безопасности

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в субботу, 28 февраля, заявил, что во время переговоров российская делегация согласилась принять гарантии безопасности для Киева от США. Об этом сообщило местное агентство УНИАН.
— Что касается гарантий безопасности, на прошлых переговорах российская сторона прямо заявила, что готова принять гарантии, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, — высказался Буданов*.
Также он призвал прийти к компромиссу по территориальному вопросу, передает Lenta.ru.
26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по территориальному вопросу.
В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры между делегациями Вашингтона и Киева и куда также прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отказался комментировать прошедшие консультации.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.