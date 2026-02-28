Лукашенко с вилами в руках проверил содержание телят и нашел под соломой снег

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 28 февраля с неожиданным визитом приехал в хозяйство «Нестановичи-Агро» под Логойском. Устроенные там профилактории для телят, а это загоны, устланные соломой с палаткой, где животные могут отдохнуть и переждать непогоду, глава государства похвалил (здесь подробнее), а потом неожиданно попросил принести ему вилы. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».