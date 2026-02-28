Ричмонд
Лукашенко с вилами в руках проверил содержание телят и нашел под соломой снег

Лукашенко попросил вилы и посмотрел, как устроен профилакторий для телят.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 28 февраля с неожиданным визитом приехал в хозяйство «Нестановичи-Агро» под Логойском. Устроенные там профилактории для телят, а это загоны, устланные соломой с палаткой, где животные могут отдохнуть и переждать непогоду, глава государства похвалил (здесь подробнее), а потом неожиданно попросил принести ему вилы. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Зайдя в загон для телят, президент с помощью вил раскидал подстеленную телятам солому. Под соломой обнаружил снег.

«Что нельзя было снег убрать? Я вот это чувствовал, когда телята прыгают, скрипит все», — эмоционально высказался глава государства, обращаясь к руководителям местной власти.

«Боюсь туда залазить, не дай Бог и там у тебя снег», — с горечью сказал президент, указывая на палатку для животных в профилактории для телят.

По словам Александра Лукашенко, он в деревне родился, не в Минске.

«За телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы, но такой бардак у нас везде, бездушное (отношение — Ред.)», — констатировал глава государства.

Кстати, Александр Лукашенко сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском.

А еще власти Минска проверят подорожание проезда в маршрутках с 3,5 до 5 рублей.

Кроме того, президент США Дональд Трамп рассказал, как он относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

