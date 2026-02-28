Лукашенко с вилами в руках проверил содержание телят и нашел под соломой снег

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу 28 февраля с неожиданным визитом приехал в хозяйство «Нестановичи-Агро» под Логойском. Устроенные там профилактории для телят, а это загоны, устланные соломой с палаткой, где животные могут отдохнуть и переждать непогоду, глава государства похвалил (здесь подробнее), а потом неожиданно попросил принести ему вилы. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Зайдя в загон для телят, президент с помощью вил раскидал подстеленную телятам солому. Под соломой обнаружил снег.
«Что нельзя было снег убрать? Я вот это чувствовал, когда телята прыгают, скрипит все», — эмоционально высказался глава государства, обращаясь к руководителям местной власти.
«Боюсь туда залазить, не дай Бог и там у тебя снег», — с горечью сказал президент, указывая на палатку для животных в профилактории для телят.
По словам Александра Лукашенко, он в деревне родился, не в Минске.
«За телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы, но такой бардак у нас везде, бездушное (отношение — Ред.)», — констатировал глава государства.
