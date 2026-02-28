В США велели судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы

Минтранс США заявил о необходимости гражданским судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море.
Кроме того, ведомство потребовало от всех судов не приближаться к кораблям американских ВМС около берегов Ирана на расстояние менее 30 морских миль.
Как писал сайт KP.RU, Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Это произошло после нападения на Иран.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль провели совместную атаку на Иран. В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов. Отмечалось, что среди гражданского населения Ирана есть погибшие.