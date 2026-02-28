Ричмонд
В США велели судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы

Также любым судам запрещено приближаться к кораблям ВМС США у берегов Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс США заявил о необходимости гражданским судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море.

Кроме того, ведомство потребовало от всех судов не приближаться к кораблям американских ВМС около берегов Ирана на расстояние менее 30 морских миль.

Как писал сайт KP.RU, Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Это произошло после нападения на Иран.

Иранские военные Ирана в ходе отражения атаки США и Израиля применили гиперзвуковую ракету «Фаттах». А Пентагон ранее впервые применил дроны-камикадзе при нанесении ударов по Ирану.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль провели совместную атаку на Иран. В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов. Отмечалось, что среди гражданского населения Ирана есть погибшие.

