Минимум 200 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля

В результате атак израильских и американских войск по территории Ирана погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Красного полумесяца страны.
— К настоящему момент 747 человек получил ранения, 201 погиб, — говорится в сообщении.
Кроме того, иранские спасатели зафиксировали удары в 24 провинциях Ирана из 31, передает агентство Mehr.
В городе Минаб на юге Ирана местные экстренные службы продолжают доставать из-под завалов тела детей, погибших в результате удара войск США и Армии обороны Израиля по начальной школе для девочек «Шаджре Тайиба». Официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи сообщил, что в Минабе погибли 150−160 учениц этой школы.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон разработал план нарастающих военных ударов по Ирану, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней. Также между ними будут паузы, во время которых американские военные будут перегруппировываться и оценивать боевые повреждения на территории Ирана.