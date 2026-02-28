Минимум 200 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон разработал план нарастающих военных ударов по Ирану, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней. Также между ними будут паузы, во время которых американские военные будут перегруппировываться и оценивать боевые повреждения на территории Ирана.