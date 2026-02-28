Два родных брата случайно встретились в Российском университете спецназа

По его словам, Дмитрий и Ярослав пришли в унивеситет для оформления контрактов и дальнейшего прохождения службы. Мужчины не были знакомы, не имели общих друзей и не предполагали, что между ними существует какая-либо связь. В процессе общения выяснилось, что у них общий отец.