Два родных брата случайно встретились в Российском университете спецназа

Кадыров рассказал об удивительной встрече родных братьев в Российском университете спецназа.

Источник: Аргументы и факты

Два родных брата, которые не знали о существовании друг друга, случайно встретились на территории Российского университета спецназа имени президента РФ Владимира Путина. Этой удивительной историей в своем Telegram-канале поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Дмитрий и Ярослав пришли в унивеситет для оформления контрактов и дальнейшего прохождения службы. Мужчины не были знакомы, не имели общих друзей и не предполагали, что между ними существует какая-либо связь. В процессе общения выяснилось, что у них общий отец.

Семья распалась более двадцати лет назад, когда старшему брату Дмитрию было тринадцать лет. У отца в другом браке родился ещё один сын. И вот, спустя много лет, братья узнали о существовании друг друга.

«Главное же — оба независимо друг от друга приняли осознанное решение связать свою судьбу со службой и встать на защиту Отечества. Именно это решение привело их в одно место и в одно время», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что теперь Дмитрий и Ярослав будут служить вместе и выполнять поставленные перед ними задачи плечом к плечу. Он пожелал бойцам удачи и скорейшего возвращения домой.

Ранее Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону спецоперации.

