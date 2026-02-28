Весна в страну приходит точно по календарю: Жителей Молдовы ожидают невообразимые +13 градусов и солнечный день

Ну, что, весна в Молдову приходит по календарю, что, безусловно, радует! Рассказываем, какая погодка нас ожидает завтра, 1 марта.
Ночью синоптики нам прогнозируют до минус одного градуса, утром сохранятся ночные температурные значения.
Зато днем воздух прогреется до невообразимых +13 градусов! День обещает быть солнечным, осадков не ожидается. Вечером будет до 6 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.
