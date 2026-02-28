Al Khalidiah Tourism: В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

По его словам, ситуация в стране остаётся стабильной, однако из-за приостановки авиасообщения многие путешественники не могут вылететь домой. Только у его компании в Эмиратах сейчас находится около 5 тысяч клиентов из России. Часть туристов самостоятельно продлевают своё пребывание, а тем, у кого нет такой возможности, компания оплатит проживание.