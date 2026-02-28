SNN: Около 20 волейболисток погибли от удара Израиля по спортзалу на юге Ирана

По меньшей мере 20 волейболисток погибли в результате удара Израиля по спортивному залу на юге Ирана в городе Ламард. Об этом сообщило издание SNN со ссылкой на местные власти.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что, по предварительным данным, более 15 человек погибли в результате удара США и Израиля по спортзалу. Отмечалось, что Израиль и США атаковали спортивный объект в Ламарде в провинции Фарс утром 28 февраля. Во время атаки в зале находились дети.
Как писал сайт KP.RU, по данным организации Красный Полумесяц, более 200 человек погибли и свыше 700 получили ранения в результате атак США и Израиля по 24 провинциям Ирана. Иранские спасатели зафиксировали попадания в 24 иранских провинциях из 31.
Напомним, утром в субботу США и Израиль провели совместную атаку на Иран. В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов.