SNN: Около 20 волейболисток погибли от удара Израиля по спортзалу на юге Ирана

США и Израиль атаковали спортзал в иранском городе Ламард утром 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере 20 волейболисток погибли в результате удара Израиля по спортивному залу на юге Ирана в городе Ламард. Об этом сообщило издание SNN со ссылкой на местные власти.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что, по предварительным данным, более 15 человек погибли в результате удара США и Израиля по спортзалу. Отмечалось, что Израиль и США атаковали спортивный объект в Ламарде в провинции Фарс утром 28 февраля. Во время атаки в зале находились дети.

Как писал сайт KP.RU, по данным организации Красный Полумесяц, более 200 человек погибли и свыше 700 получили ранения в результате атак США и Израиля по 24 провинциям Ирана. Иранские спасатели зафиксировали попадания в 24 иранских провинциях из 31.

Напомним, утром в субботу США и Израиль провели совместную атаку на Иран. В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше