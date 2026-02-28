Ричмонд
Зять и невестка верховного лидера Ирана погибли в результате атак на страну

О гибели родных верховного лидера Ирана сообщили в мэрии Тегерана.

Невестка и зять верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли при атаках вооруженных сил Израиля и СШВА на столицу страны. Такое сообщение опубликовала мэрия Тегерана.

«Зять и невестка Хаменеи были убиты в результате взрыва», — приводит его слова телеканал Al Hadath.

Как писал KP.RU, ряд израильских СМИ уверяли, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи с высокой долей вероятности был убит или серьезно ранен во время атаки. Но позднее источник телеканала Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи находится в оперативном центре и командует военными действиями.

Ранее агентство Mehr сообщило про новые взрывы прогремели в Тегеране и Кередже на фоне военной операции США и Израиля.

Также KP.RU писал, что в сирийском городе Сувайда четыре человека погибли, а несколько получили ранения после падения обломка иранской ракеты на жилой дом. Другие части ракеты упали в Кунейтре и в бассейне Ярмук в провинции Дараа.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». Операция получила название «Рык льва».

