Jamaran: Зять и невестка верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля

— Невестка и зять верховного лидера погибли, — передает агентство.
Официально подтверждения либо опровержения этой информации на данный момент нет.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана 27 февраля. До этого Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы, расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».
По данным Красного полумесяца Ирана, в результате ударов армий США и Израиля по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Также местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31.
Кроме того, сотрудники иранских экстренных служб продолжают доставать из-под завалов тела детей, погибших в результате удара американских и израильских войск по школе для девочек «Шаджре Тайиба», расположенной в городе Минаб на юге страны.