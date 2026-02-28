Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Jamaran: Зять и невестка верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Об в субботу, 28 февраля, сообщило агентство Jamaran.

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Об в субботу, 28 февраля, сообщило агентство Jamaran.

— Невестка и зять верховного лидера погибли, — передает агентство.

Официально подтверждения либо опровержения этой информации на данный момент нет.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана 27 февраля. До этого Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы, расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

По данным Красного полумесяца Ирана, в результате ударов армий США и Израиля по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Также местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31.

Кроме того, сотрудники иранских экстренных служб продолжают доставать из-под завалов тела детей, погибших в результате удара американских и израильских войск по школе для девочек «Шаджре Тайиба», расположенной в городе Минаб на юге страны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше