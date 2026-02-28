Ричмонд
Посол Бангладеш предложил поставлять рабочую силу в Ростовскую область

Бангладеш заинтересовался в наращивании закупки донской сельхозпродукции.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области состоялась встреча губернатора Юрия Слюсаря с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в РФ Мд Назрулом Исламом. Стороны обсудили расширение сотрудничества в торговле, экономике и образовании, сообщили в донском правительстве.

Посол заявил о заинтересованности его страны в увеличении импорта донской сельхозпродукции, включая пшеницу, чечевицу и подсолнечное масло. Дипломат обратился к руководству области с просьбой оказать содействие в налаживании прямых контактов с местными производителями и трейдерами.

Юрий Слюсарь дал поручение профильным министерствам способствовать развитию деловых связей.

Отдельным пунктом повестки стало предложение бангладешской стороны об экспорте трудовых ресурсов. Как пояснил посол, работники из Бангладеш обладают высокой квалификацией и опытом в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство и легкая промышленность. Губернатор поручил рассмотреть вопрос о возможности получения квот для привлечения в регион работников для востребованных в области направлений.

