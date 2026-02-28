Посол Бангладеш предложил поставлять рабочую силу в Ростовскую область

Отдельным пунктом повестки стало предложение бангладешской стороны об экспорте трудовых ресурсов. Как пояснил посол, работники из Бангладеш обладают высокой квалификацией и опытом в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство и легкая промышленность. Губернатор поручил рассмотреть вопрос о возможности получения квот для привлечения в регион работников для востребованных в области направлений.