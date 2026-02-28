"Тегеран играет на нервах мировой экономики: Коц о возможности Ирана перекрыть Ормузский пролив

«Еще вчера танкеры шли здесь плотной “ниткой”, сегодня — рваный поток, пробелы, группы судов, зависшие на подступах и не решающихся войти. Тегеран играет на нервах мировой экономики», — написал журналист.
По его мнению, если ставки вырастут, то в проливе могут появиться минные заграждения, быстроходные катера, дроны и ракеты береговой охраны.
Военкор полагает, что Иран вполне может на некоторое время реально «задушить» Ормуз, не превращая его в кладбище танкеров. Достаточно сделать маршрут настолько опасным, чтобы его «закрыли» страховщики, судовладельцы и военные инструкции, отметил он.
Как писал сайт KP.RU, вечером 28 февраля генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари заявил, что корпус полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов.
В этой ситуации Минтранс США заявил о необходимости гражданским судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море. При этом от всех судов потребовали не приближаться к кораблям американских ВМС около берегов Ирана на расстояние менее 30 морских миль.