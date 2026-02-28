"Тегеран играет на нервах мировой экономики: Коц о возможности Ирана перекрыть Ормузский пролив

В этой ситуации Минтранс США заявил о необходимости гражданским судам покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы и Аравийское море. При этом от всех судов потребовали не приближаться к кораблям американских ВМС около берегов Ирана на расстояние менее 30 морских миль.