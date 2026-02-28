Ричмонд
Девушка Павла Дурова показала видео с последствиями атаки в Дубае

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова в субботу, 28 февраля, опубликовала видеоролик, на котором запечатлены последствия ракетного удара вблизи ее дома, расположенного в районе Пальма в Дубае.

— Рядом с моим домом на Пальме. Безумие, надеюсь, все в безопасности, — написала женщина в своем Telegram-канале.

28 февраля в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в районе Палм Джумейра в Дубае, у входа в который упали обломки иранской ракеты, произошел пожар. Предположительно, осколки упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Позднее около одного из корпусов отеля началось возгорание, и у места пожара стал подниматься черный дым.

Впоследствии стало известно, что в результате удара Корпуса стражей исламской революции по району Палм Джумейра четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Затем городская гражданская оборона подтвердила, что пожар локализовали, а на место происшествия экстренно направили группы быстрого реагирования. Горожан призвали сохранять спокойствие и полагаться только на проверенную информацию.