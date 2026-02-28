«Взрыв был прямо около дома»: Российские звёзды рассказали, как пережили атаку на Дубай

Так же певица Ханна и продюсер Пашу вышли на связь из Дубая, поделившись снимками и историями в соцсетях. Ханна показала фото дыма от взрыва в небе и заверила подписчиков, что её семья в безопасности. А Пашу опубликовал фото на пляже в шортах и написал: «Пока гремело, чуть помедитировал».