«Взрыв был прямо около дома»: Российские звёзды рассказали, как пережили атаку на Дубай

В течение дня Иран и соседние страны обмениваются ракетными ударами. Под обстрел попал и Дубай — популярное место отдыха российских знаменитостей. Большинство звёзд уже покинули Эмираты, однако некоторые известные личности остаются в Дубае и публикуют тревожные кадры, пишет Super.

Источник: Life.ru

Звёзды публикуют тревожные видео из ОАЭ. Видео © Telegram/ Vavia’s, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk, anna__linnikova.

Анна Заворотнюк сначала записала видео, успокаивая подписчиков и заявляя, что ОАЭ не участвуют в конфликте. Позже она выложила фото дыма с подписью: «Прямо около дома в небе был взрыв». Стримерша Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, поделилась видео с улиц Дубая. В городе также находится модель и «Мисс Россия 2022» Анна Линникова, которая публикует кадры из Эмиратов.

Так же певица Ханна и продюсер Пашу вышли на связь из Дубая, поделившись снимками и историями в соцсетях. Ханна показала фото дыма от взрыва в небе и заверила подписчиков, что её семья в безопасности. А Пашу опубликовал фото на пляже в шортах и написал: «Пока гремело, чуть помедитировал».

Как писал Life.ru, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

