SNN: До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана

По данным Красного полумесяца Ирана, в результате ударов войск США и Израиля по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31.