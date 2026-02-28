SNN: До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана

В результате удара Армии обороны Израиля по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.
— От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде, — говорится в материале.
Кроме того, журналисты со ссылкой на префекта одноименного городского округа, расположенного в провинции Фарс на юге страны, сообщили о ранении примерно 100 человек. Согласно его информации, в городском округе зафиксировали попадание четырех израильских ракет, передает телеканал.
По данным Красного полумесяца Ирана, в результате ударов войск США и Израиля по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31.
Также член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом официального подтверждения этой информации нет.