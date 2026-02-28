Ричмонд
«Исламское сопротивление Ирака» объявило об операциях против военных баз США

Иракская группировка сообщила, что возобновит свои действия против американских баз.

Источник: Комсомольская правда

Иракские формирования «Исламское сопротивление Ирака» объявили о возобновлении атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Об этом стало известно после обострения ситуации в регионе.

Ранее в Тегеране сделали жесткое заявление, пригрозив США ответными ударами. Командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи подчеркнул, что все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, отныне считаются законными целями.

Первые сообщения об атаках появились недавно. Под обстрел попала крупная военно-морская база в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота ВМС США. Источники подтверждают сам факт ракетного удара, однако официальные данные о разрушениях и потерях пока не обнародованы.

Нынешний виток напряженности спровоцировала совместная операция США и Израиля под названием «Рык льва». По данным агентства Reuters, главной целью ударов было физическое устранение высшего политического руководства Исламской Республики.

