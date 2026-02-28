Плющенко назвал причину неудачи Малинина на Олимпийских играх

Американский фигурист Илья Малинин расфокусировался в атмосфере Олимпийских игр — 2026, что стало причиной его неудачи в индивидуальном турнире. Такое мнение в субботу, 28 февраля, выразил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
— Очень много отвлечений там — шумно, постоянно какие-то музыки, праздники. И хоккеисты ходят, и фигуристы ходят, и лыжники ходят. Ты со всеми знакомишься, общаешься. Но, к сожалению, там у него не было этого фокуса, закрытости, — пояснил спортсмен.
При этом он выразил уверенность в том, что Илью Малинина ждет «большое будущее». Также Плющенко подчеркнул, что уважает спортсмена, поскольку впервые в истории смог сделать аксель в 4,5 оборота. Фигурист добавил, что очень разочаровался в неудаче Малинина на Олимпиаде, но, по его словам, «на это есть все причины», передает ТАСС.
14 февраля Илья Малинин набрал 264,49 балла, заняв восьмое место. В произвольной программе фигурист сделал множество ошибок, включая «бабочку» на четверном акселе, сдвоение риттбергера и падение при четверном лутце.