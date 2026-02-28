Глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за ударов Ирана

По некоторым данным, итальянский чиновник отправился туда в частном порядке и должен был вернуться в субботу, 28 февраля, но его рейс был отменен.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что четыре человека пострадали в результате пожара в районе Palm Jumeirah в Дубае после падения обломков сбитой ракеты.
Ранее Росавиация сообщила, что авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии также приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов. В связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31 рейс.
