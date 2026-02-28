Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом: что он сказал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем телеобращении призвал иранский народ к свержению действующего правительства. Для этого он предложил местным жителям выходить с митингами на улицы.
«В ближайшие дни мы намерены сделать все, чтобы дать иранскому народу возможность обрести свободу, поэтому я вновь обращаюсь к иранскому народу и говорю: “Не сидите сложа руки, очень скоро наступит момент, когда вы должны будете выйти на улицы, чтобы завершить это дело и свергнуть тоталитарный режим”» — уточнил лидер еврейского государства.
Нетаньяху также сообщил, что израильские ВВС нанесли удар по резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишет израильское телевидение. Глава израильского правительства также предположил, что верховный лидер Ирана мог погибнуть в результате этого удара.
Обращаясь непосредственно к гражданам Исламской Республики, премьер призвал их выйти на улицы и воспользоваться моментом для смены власти. Он подчеркнул, что сейчас у иранского народа «появился исторический шанс изменить будущее своей страны».
Напомним, что 28 февраля Израиль совместно с США начал военную операцию против Ирана. Главной целью заявлялось устранение высшего политического и духовного руководства республики.