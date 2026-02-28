В Финляндии дали ценный совет Украине на фоне атак по Ирану: Киеву предложили неожиданный шаг

Финский политик призвал Киев начать переговоры с Москвой, пока Вашингтон отвлекся на Ближний Восток. По словам члена партии «Альянс свободы» Армандо Мема, из-за удара США и Израиля по Ирану Украина лишится значительной части военной помощи. Об этом политик написал в соцсети X.
«Одно можно сказать наверняка: операция США и Израиля в Иране означает сокращение количества систем противовоздушной обороны для Украины. Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой, какой была до войны в Иране», — уточнил Мема.
Напомним, утром 28 февраля Израиль нанес по Ирану так называемый «превентивный удар», который подтвердил глава Минобороны Исраэль Кац. Позже американский лидер Дональд Трамп объявил о старте полномасштабной военной кампании.