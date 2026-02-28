Американист Дудаков: у США хватит ресурсов только на 1−2 крупные атаки по Ирану

Американист Малек Дудаков предположил, как долго может затянуться противостояние Израиля и США с Ираном. По оценкам эксперта, у США достаточно ресурсов, чтобы провести одну-две масштабные атаки. А вот в дальнейшем они могут столкнуться с дефицитом ракет, в том числе для систем ПВО.