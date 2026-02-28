Американист Дудаков: у США хватит ресурсов только на 1−2 крупные атаки по Ирану

Американист Малек Дудаков предположил, как долго может затянуться противостояние Израиля и США с Ираном. По оценкам эксперта, у США достаточно ресурсов, чтобы провести одну-две масштабные атаки. А вот в дальнейшем они могут столкнуться с дефицитом ракет, в том числе для систем ПВО.
Американист отмечает, что в прошлую волну конфликта, которая была в январе, США не решились наносить удары, так как не было достаточных ресурсов.
— Два месяца понадобилось на то, чтобы эти ресурсы сформировать, собрать две авианосные ударные группы на пространстве Ближнего Востока, — говорит он «Газета.Ru».
12-дневное летнее столкновение показало, что американцы истратили многолетние запасы ракет: и ракет морского базирования SM-3, и ракет для системы THAAD — самый дефицитный товар, которых создается несколько десятков в год. За полгода пополнить эти запасы было невозможно.
— Если Иран начнет бить по базам США или Израилю, опять же попытается перекрыть Ормузский пролив, то отвечать на это американцам будет довольно сложно, — сказал он, отметив, что операция США продлится несколько дней, не дольше.
Американцы против кампании, а Трамп уже намекнул, что могут быть потери среди военных. Если действительно будут погибшие, то рейтинги Трампа перед выборами в конгресс рухнут.
Дальше будет развиваться стратегия, при которой США заявят об уничтожении ядерной программы Ирана и потребуют сесть за стол переговоров, затем снова последует удар.
— Я думаю, что такой сценарий сейчас более вероятен. Иран, конечно, может на это ответить жестко и таким образом сорвать планы американцев. Тогда ситуация, безусловно, рискует выйти из-под контроля, — заключил американист.
Политолог и публицист Никита Подгорнов полагает, что варианта развития событий три. Быстрый- неделя или две, большая часть военных объектов Ирана будет уничтожена, а сам Иран сменит режим.
Средний — в этом случае режим устоит, однако картинка для Трампа будет все равно красивая.
Долгий — самый плохой для Штатов и его союзника. Тегеран даст отпор и сможет держаться. Тогда военная кампания затянется на месяцы, сообщает 360.ru.
Обозреватель Царьграда, полковник запаса Андрей Пинчук отметил, что ситуация в Иране — это скоординированная операция США и Израиля и кто кого дополняет, большой вопрос. Израиль в первую очередь — это главная военная база США на Ближнем Востоке. Говорить о некой самостоятельности Израиля при такой активной наступательной позиции американского руководства не приходится, полагает он.
Судя по текущей риторике сторон, операция будет иметь большие масштабы по сравнению с июнем 2025 года, отмечает востоковед Леонид Цуканов в беседе с Известиями.
В этот раз она, судя по характеру ударов, направлена на подрыв цепочки управления и ликвидацию ключевых фигур иранского истеблишмента — как военного, так гражданского и духовного, указывает эксперт.