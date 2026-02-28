В Белом доме озвучили сроки военной кампании США и Израиля против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он имеет различные варианты по выходу из конфликта с Ираном. По его словам, он может затянуть операцию и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что Штаты снова увидятся с ними через несколько лет, если те начнут восстанавливаться.