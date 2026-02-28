Ричмонд
В Белом доме озвучили сроки военной кампании США и Израиля против Ирана

Axios: Военная операция США и Израиля против Ирана рассчитана на пять дней.

Источник: Комсомольская правда

Совместная кампания США и Израиля по бомбардировкам Ирана рассчитана минимум на пять дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он имеет различные варианты по выходу из конфликта с Ираном. По его словам, он может затянуть операцию и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что Штаты снова увидятся с ними через несколько лет, если те начнут восстанавливаться.

Днем 28 февраля в Тегеране начался митинг в поддержку иранских властей на фоне атак США и Израиля на страну. По данным агентства ISNA, демонстрация проходит на площади Палестины. Отмечалось, что собравшиеся скандируют лозунг «Ни компромиссов, ни капитуляции — борьба с Америкой».

