Власти попросили жителей Дубая и туристов оставаться дома

«ОАЭ уделяют первостепенное внимание безопасности граждан, резидентов и гостей страны, и мы заверяем вас, что ситуация стабильна, а компетентные органы работают в рамках интегрированной национальной системы с высокими возможностями и эффективностью. Ваша безопасность является главным приоритетом, пожалуйста, оставайтесь в своих домах и безопасных местах, ждите официальных инструкций и новостей и получайте их из соответствующих источников», — говорится в сообщении, которое получили в том числе и находящиеся в стране россияне.