Власти попросили жителей Дубая и туристов оставаться дома

СМС сообщения получило вечером население и гости ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему неспокойна. После серии взрывов в Дубае власти ОАЭ распространили сообщения о безопасности. Жителей и гостей страны попросили оставаться дома и ждать инструкций.

— Мне пришло смс-сообщение о том, что нужно оставаться дома. Весь день не было никаких предупреждений. Видно, что ситуация неожиданная и незнакомая для этой спокойной страны, — передает корреспондент «КП» из Дубая.

Сообщение получили жители и гости города Екатерина СИМОХИНА.

«ОАЭ уделяют первостепенное внимание безопасности граждан, резидентов и гостей страны, и мы заверяем вас, что ситуация стабильна, а компетентные органы работают в рамках интегрированной национальной системы с высокими возможностями и эффективностью. Ваша безопасность является главным приоритетом, пожалуйста, оставайтесь в своих домах и безопасных местах, ждите официальных инструкций и новостей и получайте их из соответствующих источников», — говорится в сообщении, которое получили в том числе и находящиеся в стране россияне.

Многие и до получения сообщений сегодня остались дома, на улицах вечером в субботу гораздо меньше людей, чем обычно.

Ранее журналист KP.RU сообщала, что в аэропорту Аль Мактум, откуда вылетают самолеты в Москву, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Минеральные воды и другие российские города, сегодня вечером пусто. Закрыты все стойки регистрации. В зале ожидания — несколько десятков пассажиров и работников аэропорта. Всех, кто на улице, охрана просит зайти в здание — так безопаснее. На онлайн-табло все рейсы отменены и задержаны.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей».

