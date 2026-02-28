Ричмонд
«Они делали что-то плохое»: Трамп сделал заявление о ядерных объектах Ирана

Трамп: Иран начал восстанавливать ядерные объекты, атакованные в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран приступил к восстановлению ряда своих ядерных объектов. Именно эти объекты уже подвергались бомбардировкам со стороны американских и израильских военных. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на заявление американского лидера.

Готовясь к своему недавнему обращению, глава Белого дома поручил своим помощникам подготовить для него полный список всех антииранских операций по всему миру за последние четверть века.

«Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое — что-то взрывали или кого-то убивали», — заявил Трамп.

Напомним, что на Ближнем Востоке резко обострилась обстановка. Рано утром 28 февраля армии США и Израиля нанесли массированный совместный ракетный удар по иранской территории. Операция, получившая кодовое название «Рык льва», направлена на ключевые объекты иранской инфраструктуры.

По информации израильских источников, военная кампания рассчитана минимум на четыре дня. Ее главная цель, как утверждается, заключается в том, чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана и его ядерную программу.

На фоне эскалации конфликта свою позицию выразила Москва. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором резко осудило действия Вашингтона и Иерусалима. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти удары являются заранее спланированным актом агрессии против суверенного члена ООН.

Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
