«Они делали что-то плохое»: Трамп сделал заявление о ядерных объектах Ирана

Готовясь к своему недавнему обращению, глава Белого дома поручил своим помощникам подготовить для него полный список всех антииранских операций по всему миру за последние четверть века.
«Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое — что-то взрывали или кого-то убивали», — заявил Трамп.
Напомним, что на Ближнем Востоке резко обострилась обстановка. Рано утром 28 февраля армии США и Израиля нанесли массированный совместный ракетный удар по иранской территории. Операция, получившая кодовое название «Рык льва», направлена на ключевые объекты иранской инфраструктуры.
По информации израильских источников, военная кампания рассчитана минимум на четыре дня. Ее главная цель, как утверждается, заключается в том, чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана и его ядерную программу.
На фоне эскалации конфликта свою позицию выразила Москва. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором резко осудило действия Вашингтона и Иерусалима. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эти удары являются заранее спланированным актом агрессии против суверенного члена ООН.