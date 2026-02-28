Трамп провел переговоры с генсеком НАТО, главами Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии

Ранее Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу дал понять, что у США есть несколько сценариев развития событий в противостоянии с Ираном. По словам американского лидера, он рассматривает как возможность быстрого завершения активной фазы, так и более длительный сценарий, который подразумевает полное уничтожение военного потенциала Тегерана.