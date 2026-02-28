Трамп провел переговоры с генсеком НАТО, главами Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии

Сразу после начала военной операции против Ирана американский лидер Дональд Трамп связался с руководством ключевых ближневосточных союзников и главами Североатлантического альянса. Об этом сообщила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генеральным секретарем НАТО Рютте», — говорится в публикации.
Детали этих разговоров в Вашингтоне пока не раскрывают.
Ранее Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу дал понять, что у США есть несколько сценариев развития событий в противостоянии с Ираном. По словам американского лидера, он рассматривает как возможность быстрого завершения активной фазы, так и более длительный сценарий, который подразумевает полное уничтожение военного потенциала Тегерана.
Министерство иностранных дел России осудило военную операцию против Ирана. В ведомстве отметили, что атаки по Ирану осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, который якобы призван обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки.